Papa Francesco “scuote” vescovi e sacerdoti siciliani

Il Papa “scuote” vescovi e sacerdoti siciliani. Nel corso dell’udienza speciale tra Papa Francesco e i 18 vescovi siciliani, insieme a circa 300 presbiteri, sono stati tanti gli spunti offerti dal Papa nel suo intervento in un discorso schietto e senza infingimenti. “Alta e esigente è l’attesa della vostra gente verso i sacerdoti” ha detto il Pontefice che ha aggiunto: “In Sicilia anche la Chiesa risente della situazione generale con le sue pesantezze e le sue svolte, registrando un calo di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco crescente dei giovani. I giovani stentano a percepire nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali un aiuto alla loro ricerca del senso della vita; e non sempre vi scorgono la chiara presa di distanza da vecchi modi di agire, errati e perfino immorali, per imboccare decisamente la strada della giustizia e dell’onestà”. L’analisi sociale e religiosa di Papa Francesco è stata puntuale: “Se nel sentimento della gente di Sicilia, prevale l’amarezza e la delusione per la distanza che la separa dalle zone più ricche ed evolute del Paese e dell’Europa; se tanti, soprattutto giovani, aspirano ad andare via per trovare standard di vita più ricchi e comodi, mentre chi rimane si porta dentro sentimenti di frustrazione; a maggior ragione noi pastori siamo chiamati ad abbracciare fino in fondo la vita di questo popolo, abbracciare la vista di questo popolo”. Bergoglio ha ricordato figure di sacerdoti e fedeli che abbracciano pienamente le sorti del popolo siciliano come Pino Puglisi e Rosario Livatino, come anche altre figure meno note. Vi sono “tanti sacerdoti in mezzo alla gente sfiduciata o senza lavoro, in mezzo ai fanciulli o agli anziani sempre più soli e questo fa sì che al sacerdote si guardi ancora come a guide spirituali e morali, persone che possono anche contribuire a migliorare la vita civile e sociale, a sostenere la famiglia e ad essere riferimento per i giovani in crescita”. Il messaggio finale è una sollecitazione più che un invito: “La nostra, cari sacerdoti, non è una professione ma una donazione; non un mestiere, che può servire pure per fare carriera, ma una missione. Il nostro non è un mestiere, ma una vocazione; non è lavoro, ma missione. State attenti al carrierismo, il carrierismo alla fine delude e ti lascia solo, perduto”, ha concluso Francesco.