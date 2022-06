Esami di maturità dal 22 giugno. La scuola riapre il 19 settembre

In Sicilia il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 19 settembre e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di scuola. Il decreto è stato firmato dal neoassessore regionale all’Istruzione Alessandro Aricò. Saranno 3 in meno rispetto all’anno concluso i giorni di lezione. L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà inoltre sospesa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, e in quelle di Pasqua dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023. In Sicilia, nello scorso quinquennio, l’anno scolastico è sempre iniziato tra il 12 e il 14 settembre, eccezion fatta per il 2021 quando la scuola ha aperto, invece, il 16 settembre. Le scuole superiori intanto si preparano all’esame di maturità che partiranno mercoledì 22 e continueranno il giorno successivo con le due prove scritte. La prima è il tema di Italiano e la seconda la prova di indirizzo per istituto. Gli orali cominceranno dopo la pubblicazione degli esiti degli scritti e le operazioni, a seconda del numero dei candidati da esaminare, si concluderanno entro la prima decade di luglio.