Elezioni Sicilia test nazionale con Palermo e Messina. Nel Ragusano 6 comuni al voto

La Sicilia come test. Il voto di domenica riveste un significato politico importante nel panorama nazionale soprattutto in riferimento alle 2 città metropolitane. Palermo e Messina rappresentano indicatori sensibili per la politica nazionale in vista delle politiche del prossimo anno e qui, più che altrove, si misurerà la tenuta dei due schieramenti. In particolare l’alleanza travagliata tra i partiti del centro destra, che solo in extremis hanno superato gli scogli dei personalismi e quella tra Pd e M5S che faranno le prove generali per il prossimo futuro. A Palermo la lotta sembra essere ristretta tra Roberto Lagalla, dato per favorito già al primo turno e Franco Miceli che ha messo d’accordo Pd e grillini. Anche in periferia i 2 schieramenti si confrontano e sarà interessante vedere se il voto metropolitano avrà rispondenza anche nelle province. Qui le alleanze classiche sono saltate e il nome del candidato è quello che fa traino. Tra i 6 comuni del Ragusano dove si vota Scicli è quello con il maggior numero di abitanti e con il più alto numero di candidati a sindaco, ovvero 6. Il campo largo che porta Pd e M5S insieme con alcune formazioni di centro vede Giorgio Vindigni alfiere di questo schieramento in una città che registra l’abbandono dell’uscente Enzo Giannone ed una frammentazione marcata. La sinistra progressista si è divisa tra Caterina Riccotti, che ha in Start Scicli la sua roccaforte, e Rita Trovato, ultima a candidarsi in ordine di tempo. Mario Marino è il candidato della destra ed in particolare della Lega mentre Giovanni Venticinque è sostenuto da Fratelli D’Italia e Diventerà Bellissima. Un progetto civico di centro è invece quello proposto dal candidato Carmelo Vanasia. A Pozzallo il sindaco uscente, Roberto Ammatuna, sostenuto da 4 liste civiche più il partito socialista, deve vedersela con 3 competitor, a cominciare da Enzo Galazzo, sostenuto dal Pd e Sinistra Italiana (che hanno presentato un’unica lista) e una lista civica. Una sola lista a testa hanno a sostegno la candidata Patrizia Burrafato (Azione di Calenda) e Giuseppe Spadola (Liberiamo Pozzallo/Spadola sindaco). Affollamento di candidati anche a Santa Croce Camerina dove a contendersi la poltrona di sindaco sono in 5 (su una popolazione di poco più di 10mila abitanti): l’uscente Giovanni Barone è sfidato da Filippo Frasca, Piero Mandarà, Giovanni Allù e Peppe Dimartino. Anche in questo caso il civismo è stato preferito ai partiti tradizionali. Si vota poi a Chiaramonte Gulfi con una sfida che ritorna tra Sebastiano Gurrieri e Mario Cutello ed il “terzo incomodo” Gaetano Iacono; a Monterosso Salvatore Pagano (anch’egli uscente) dovrà vedersela con Santi Benicasa e il giovanissimo Paolo Amato. A Giarratana Lino Giaquinta (sindaco uscente in quota al Pd) sfida Salvatore Iacono.

COME SI VOTA

120 i comuni siciliani che domenica 12 giugno voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti solamente domenica (dalle 7 alle 23). La popolazione coinvolta è di 1.710.451 abitanti, di cui 900.823 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali (657.561 a Palermo e 243.262 a Messina). In 107 centri (fino a 15.000 abitanti) si voterà con il sistema maggioritario, in 13 (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno) con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747. L’elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere una o 2 preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”. Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì 13 giugno, a partire dalle 14. La precedenza verrà data alle elezioni comunali, poi a quelle circoscrizionali (solo per Palermo e Messina) e infine al referendum per l’istituzione di un nuovo comune (a Messina).