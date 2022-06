Sicilia seconda in Italia per inflazione e al 3° posto per la spesa dell’elettricità delle famiglie

La Sicilia si piazza al secondo posto nella classifica nazionale per maggiore accelerazione dell’inflazione e al 3° posto per la spesa dell’elettricità delle famiglie. I dati sono dell’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia. Ne risente la domanda di lavoro (il manifatturiero è il settore più in sofferenza). Primato negativo anche per il numero dei giovani non istruiti e non occupati (Neet). L’unico dato che consola e sul quale puntare per ulteriore sviluppo è il turismo. L’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia ha analizzato i dati sensibili ed ha registrato che ad aprile la dinamica tendenziale dei prezzi al consumo si attesta in Sicilia al +6,9%, secondo incremento più elevato dopo il Trentino Alto Adige, e superiore rispetto al +6% rilevato a livello nazionale; con dinamiche più accentuate a livello provinciale (dato disponibile per 6 delle 9 province) con Catania a +7,3% e Palermo a +7%). Le voci col maggiore aumento sono abitazioni, acqua ed elettricità, il cui incremento e per 98% correlato al deragliamento del prezzo dell’elettrici – tà: in Sicilia tale voce di spesa segna un +23,2% (tredicesima su 20), con dinamiche più accentuate a livello provinciale: Catania +24,1% e Messina +23,5%. La Sicilia figura terza (dopo Lombardia e Lazio) per incremento maggiore in termini assoluti della spesa per elettricità sostenuta dalle famiglie: +464 milioni di euro nell’ultimo anno; e sempre seconda per incidenza di tale valore sul Pil (0,56%), indicatore che ne segnala gli elevati effetti recessivi sull’economia del territorio. La domanda di manodopera per il trimestre maggio-luglio 2022 in Sicilia mostra un trend positivo (+50,8%), che la posiziona quarta dopo Sardegna, Calabria e Puglia. Si indebolisce la domanda nel settore manifatturiero, mentre nelle costruzioni tiene la spinta positiva con un intensità minore rispetto ai mesi precedenti, mentre resta in crescita per i servizi, grazie al traino del turismo. Quest’ultima evidenza si fa più consistente nelle province di Messina e Trapani. Nel turismo la Sicilia è quarta per incremento della domanda di lavoro, l’incremento è guidato dal buon andamento dei servizi di alloggio e ristorazione. Il tasso di occupazione siciliano, il più basso a livello nazionale, si attesta al 41,1% inferiore di soli 0,1 punti rispetto a quello 2019 ma più basso di ben 30 punti rispetto al tasso di occupazione della prima regione in classifica (Bolzano al 70,7%). Cinque province siciliane su nove figurano tra le ultime 10 province italiane per valori più bassi del tasso; tuttavia, cinque province nel 2021 registrano un tasso superiore a quello pre-crisi, con Enna al secondo posto nel rank nazionale per maggior incremento del tasso (+4,1 punti) e Ragusa al nono posto (+2,1 punti). Mentre troviamo riduzioni pù accentuate del tasso di occupazione 2019- 2021 a Catania (-2,1 punti) e Siracusa (-2,2 punti).