L’Unione Europea ha bocciato la Sicilia per il piano rifiuti

L’Unione Europea boccia la Sicilia per il piano rifiuti. Sul tavolo ci sono 35 milioni di finanziamenti per nuovi impianti che l’Europa potrebbe non concedere più. Il piano rifiuti della Sicilia, si legge in una nota della Ue, è “non conforme alle direttive sull’economia circolare dell’Unione europea”. La bocciatura del piano da parte della Ue non è la prima ma ben la terza e non è certo un fiore all’occhiello per il governo Musumeci che, come i precedenti d’altronde, è stato ondivago e mai capace di andare fino in fondo. La crisi rifiuti è ormai endemica in alcune aree della Sicilia e si va di proroghe in proroghe. Le discariche, sistema ormai obsoleto e da riqualificare, sono sature a cominciare da quella di Lentini per non parlare di Bellolampo nel Palermitano. I risultati si vedono perché nel capoluogo isolano, uscendo appena dal perimetro “istituzionale”, la città è invasa dai rifiuti per la gioia dei tanti turisti che affollano siti e monumenti. A Catania si sono mille tonnellate di rifiuti lungo le strade, centinaia di micro discariche e con il caldo che è scoppiato l’aria diventa irrespirabile.