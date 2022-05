Il prezzo dell’olio di semi è schizzato al 65%. E non è il solo

Il rincaro selvaggio dei prodotti al dettaglio causato dal conflitto ucraino costerà alle famiglie nel 2022 una spesa per il solo cibo di 480 euro in più in un anno. Il record dei rincari spetta all’olio di semi, il cui prezzo è aumentato in Italia in media del 65% rispetto al 2021. Nella classifica degli aumenti dei prodotti alimentari il secondo posto spetta alle pere, che salgono su base annua del 25,8%, seguite dai pomodori (+19,2%), farina (+17,1%) e burro (+15,6%). Incrementi fortissimi si registrano anche per la pasta (+13,4%), il pollame (+12,3%) e la verdura fresca (+12%). Considerando la spesa media annua di una famiglia “tipo” per tipologia di prodotto, nel 2022 un nucleo, a causa dei rincari dei prezzi, spende +52,7 euro per la verdura, +33,5 euro per la frutta, +27,6 euro per la carne di pollo, +22,5 euro per il pane, e +19 euro per la pasta. L’analisi è stata condotta dal Codacons elaborando i dati Istat.