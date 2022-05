Segnali di ripresa del turismo: in Sicilia vanno le ville di lusso

Dopo 2 anni in cui il settore del turismo è stato messo a dura prova dal covid, i numeri delle prenotazioni turistiche nel 2022 sono in crescita. Con la bella stagione, ritorna la voglia di viaggiare e pianificare i prossimi viaggi. Secondo l’osservatore Emma Villas, sempre più turisti richiedono, specie in Sicilia ville e tenute di pregio con innumerevoli comfort per poter trascorrere in relax le proprie vacanze. Rispetto a maggio 2021 infatti c’è un incremento delle settimane prenotate del 1100% e dell’800% rispetto a giugno 2021. La Sicilia, come accennato, è tra le regioni più richieste insieme con Toscana, Umbria, Marche e Emilia Romagna. I turisti che vogliono vivere con tutti i comfort una settimana in una tenuta di pregio nell’isola, sono disposti a non badare a spese, arrivando a sborsare per il mese di maggio in media 3.500 euro per 7 giorni. Sono viaggiatori principalmente italiani, seguiti da inglesi, tedeschi, americani ed olandesi. Al primo posto tra le province siciliane con più prenotazioni quest’anno c’è Messina, poi Ragusa e a seguire, a pari merito, Palermo, Trapani, Siracusa e Caltanissetta.