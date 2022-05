Alla Sicilia maglia nera con il 18,5% di lavoratori “sommersi”

La Sicilia è la regione più “abusiva” d’Italia con il 18,5% di occupati “sommersi”. Si tratta di circa 400.000 lavoratori che producono un Pil in nero di oltre 6 miliardi. Solo la Calabria con il suo 20% di occupati in nero fa peggio mentre la media del sud Italia si attesta sul 17,5% con il 10% al Nord. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat sono inequivocabili e fotografano una realtà destinata a peggiorare nei prossimi mesi quando con l’arrivo dell’estate ci saranno tanti lavoratori stagionali soprattutto impiegati nel campo del trismo, dalla ristorazione all’accoglienza. Difficile controllare un fenomeno sempre più dilagante con gli 80 ispettori dell’Ufficio del Lavoro e ben 380.000 aziende operanti sul territorio. La Sicilia insieme alla Sardegna è tra le peggiori regioni anche per i lavoratori a tempo parziale “involontario” perché ridotto solo dal datore di lavoro e non per scelta dei dipendenti. Quasi il 70% di questa platea riguarda gli uomini mentre il 30% è formato da donne che devono rinunciare ad una occupazione a tempo pieno. Dal dato Istat merge infatti che una lavoratrice siciliana su 2 ha un contratto a termine e a tempo parziale per un monte di 20-24 ore.