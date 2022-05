Forti oscillazioni del prezzo dell’energia in Sicilia: ecco perchè

In Sicilia ci sono sempre più centrali alimentate da fonti rinnovabili quali l’eolico ed il solare, complice la ricchezza di sole ed il vento dato dalle correnti che solcano l’isola. Ma quando il vento non spira ed il sole è offuscato dalle nubi ecco che tutto cambia: nel giro di un’ora il prezzo del kwh può balzare da zero a 4-500 euro per mille chilowattora per poi scendere nuovamente durante l’arco della giornata. Picchi addirittura maggiori rispetto alla media nazionale. Per fortuna i consumatori pagano tutti lo stesso valore medio nazionale, mentre è il prezzo pagato dai produttori elettrici a variare molto. Avviene spesso che le centrali siciliane producano più di quanto l’isola avrebbe effettivamente bisogno ma a volte avviene il contrario ed il problema è che i potenti collegamenti di Terna tra la Sicilia ed il continente hanno una capacità di massimo 1500 megawatt, quando spesso la domanda di energia in Sicilia è più del doppio. Terna al momento, oltre agli interventi di manutenzione programmata delle linee di collegamento di alta tensione attraverso lo stretto, ha avviato un progetto denominato Tyrrhenian Link che collegherà via mare con due cavi sottomarini da 500 megawatt ciascuno la Sicilia e la Sardegna e con altri due molto potenti la Sicilia con la Campania. Questo progetto fa parte di un piano decennale di sviluppo di oltre 18 miliardi, avviato da Terna per assecondare la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Al 31 dicembre infatti Terna ha collezionato richieste di collegare alla rete di alta tensione siciliana, impianti su terra per 36.000 megawatt, di cui circa 29.000 da fotovoltaico e 7.000 da eolico ed ulteriori 6.000 megawatt da impianti eolici nei mari dell’isola e 600 da impianti solari sempre in mare.