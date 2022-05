Al via i contratti di collaborazione a giornata fino a 36 mesi

Al via i contratti di collaborazione a giornata per un massimo di 36 mesi per tecnici professionisti. Saranno assegnati a Comuni, Province e Città metropolitane del Sud per elaborare progetti da finanziare con i fondi del Pnrr. L’Agenzia nazionale per la coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico che contribuirà a sostenere le amministrazioni del Sud nella definizione e attuazione degli interventi del Pnrr, grazie alla collaborazione di professionisti altamente specializzati. Sono destinati a questo scopo 67 milioni di euro, a valere sulle risorse del Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Fino al prossimo 25 maggio ciascun ente potrà manifestare le proprie esigenze attraverso la piattaforma accessibile al link: https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps messa a disposizione dall’Agenzia per la coesione. I singoli comuni, province o città metropolitane esprimeranno il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui profili professionali tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali; esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa; esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti non è prevista un’assegnazione di professionisti, bensì ad aggregazioni di comuni che raggiungano almeno la popolazione minima di 15.000 abitanti. In una seconda fase, dopo aver rilevato i fabbisogni espressi dai singoli enti locali del Sud e dalle aggregazioni di Comuni, l’Agenzia procederà alla selezione, attraverso la piattaforma InPA. L’Agenzia stipulerà contratti di collaborazione di durata non superiore a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2026). Si tratterà di professionisti di profilo “senior”, quindi con un’esperienza di almeno 7 anni. Il compenso giornaliero per ciascuno è pari a 400 euro, al netto degli oneri, fino a un massimo annuo di 70.000 euro.