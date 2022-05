32.401 giovani hanno ottenuto un contratto di lavoro in Sicilia

Su 68.824 soggetti che hanno completato in Sicilia un percorso di politica attiva del lavoro finanziata con il programma Garanzia Giovani, 32.401 giovani hanno ottenuto un contratto di lavoro, pari al 47,1%. Il 24,5% lo ha ottenuto entro un mese dalla fine della misura, il 28,3% dopo tre mesi e il 31,7% entro 6 mesi. La misura più attivata nell’Isola è stata il tirocinio extracurriculare. Sono dati comunicati dalla nota mensile dell’Anpal. I giovani di età compresa fra 18 e 29 anni in Sicilia registrati alla piattaforma di Garanzia Giovani sono 170.000 (terza posizione nella classifica nazionale) e quelli presi in carico dai Centri per l’impiego sono l’85%. Si tratta in larga misura (nel 79,8% dei casi) di giovani con elevate difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il 63,7% dei giovani presi in carico è stato avviato a un intervento di politica attiva. Le misure erogate sono 1.045.681. Si confermano le percentuali relative alle tipologie di intervento, in prevalenza tirocini extracurriculari (56,1%), seguiti da incentivi occupazionali (19,9%) e formazione (17,3%). Il tasso di inserimento occupazionale dei 775.214 giovani che hanno concluso l’intervento è del 65,8%, percentuale che conferma il trend dello scorso mese, per un totale di oltre 510mila occupati al 28 febbraio. Il 58,3% dei rapporti di lavoro è a tempo indeterminato.