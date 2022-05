Primi, timidi segnali di una lenta ripresa dell’occupazione

Secondo l’osservatorio Inps, le nuove assunzioni sono in risalita rispetto al 2020. Prevalgono purtroppo le assunzioni a tempo determinato: su un totale di circa 78.000 nuove assunzioni, solo 3.000 sono a tempo indeterminato a fronte di oltre 32.000 nuove assunzioni a tempo determinato. Aumenti anche per le stagionali, da circa 37.000 a 52.000 e quelle in apprendistato, da 12.000 a 14.000. L’aumento totale è stato in media del 16% con un picco del 41,3% nelle assunzioni stagionali, con l’incremento minore nei contratti a tempo indeterminato (solo 4,5%). Il picco è stato registrato nei mesi di giugno e luglio grazie alle assunzioni stagionali legate al settore turistico, che ha segnato una stagione estiva finalmente positiva, complice anche la riduzione delle incertezze legate all’emergenza pandemica attenuatesi durante l’estate grazie all’accelerazione della campagna vaccinale. E la situazione, nonostante i venti di guerra, sembra ulteriormente migliorare nel 2022: nel mese di gennaio di quest’anno le assunzioni sono state 663.000, decisamente in crescita rispetto alle 461.000 di gennaio 2021. A questo miglioramento ha sicuramente contribuito un’agevolazione fiscale finalizzata a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese, denominata Decontribuzione Sud, applicata oltre che in Sicilia, anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Si tratta di uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.