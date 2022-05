Livelli di occupazione ai minimi storici in Sicilia e altre 3 regioni del Sud. Per le donne va peggio

Sicilia, Puglia, Calabria e Campania hanno l’indice di occupazione più basso d’Italia ma anche d’Europa, addirittura accostato ai livelli della Guyana francese, una regione francese d’oltremare, in Sudamerica, secondo il dossier Eurostat. In Sicilia il tasso di occupazione nella fascia tra i 15 e i 64 anni è appena del 41,1%. In Campania si ferma al 41,3%, in Calabria al 42% ed in Puglia al 46,7% a fronte di un tasso medio in Europa del 68,4%. Il tasso di disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 29 anni è in leggero calo rispetto al 2020, annus horribilis causa pandemia, ma resta comunque al 40% in Sicilia, 38% in Campania e 37% in Calabria. E per le donne va anche peggio: soltanto il 29,1% in Sicilia e Campania il 30,5% in Calabria risulta occupata. Numeri preoccupanti visto che la media italiana risulta del 49,4% e quella dell’Unione europea del 63,4%, quasi 35 punti in più rispetto al Sud Italia. Le regioni italiane migliori, come spesso accade, sono state la Provincia autonoma di Bolzano, il Veneto e la Provincia autonoma di Trento.