700.000 euro di bonus affitto nel Ragusano, 3.000 a famiglia

Circa 700.000 euro saranno assegnati nelle prossime settimane in provincia di Ragusa per il bonus affitto per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Si tratta di un aiuto concreto a molti nuclei familiari siciliani, la cui stabilità economica è stata messa a dura prova dalla pandemia covid. Si calcola che ogni famiglia potrebbe ottenere fino a 3.000 euro di contributo. La procedura si è conclusa il 21 aprile scorso con la presentazione di 6.698 istanze di contributo in tutta la regione. Secondo un primo calcolo provvisorio le somme che verranno assegnate sono così suddivise per provincia: Palermo, 6.138.844,62 euro; Catania, 2.671.473,37 euro; Messina, 1.744.534,41; Ragusa, 685.469,27; Siracusa, 637.134,70; Trapani, 611.593,49; Agrigento, 383.750,54 euro; Caltanissetta, 178.180,34 euro; Enna, 80.198,11 euro. Il bonus affitto è rivolto a redditi con Isee fino a 15.000 euro annui ed a coloro che hanno subito cali reddituali dovuti all’emergenza covid. L’elenco dei beneficiari sarà dunque pubblicato, dopo le verifiche su ciascun nominativo previste dal bando, sul sito istituzionale dell’assessorato regionale alle Infrastrutture.