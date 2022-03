Ritornano le processioni religiose all’aperto con la domenica delle palme. Niente fuochi per la guerra

Le processioni e gli eventi religiosi esterni ritornano. I vescovi siciliani riuniti a Catania hanno dato il via libera alle manifestazioni esterne a distanza di 2 anni dalla sospensione per covid. La condizione è che il 31 marzo il Governo nazionale revochi l’attuale stato di emergenza pandemica. Le prime processioni potrebbero quindi essere quelle per la Domenica delle palme, che cade il 10 arile, ed a seguire i riti della Pasqua. I vescovi tuttavia nel documento stilato a conclusione della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) hanno dato un preciso indirizzo quale “gesto concreto di compassione col popolo ucraino” per cui «invitano tutti ad evitare i fuochi o le cosiddette “bombe pirotecniche” per le prossime feste pasquali. Proprio facendo riferimento all’emergenza guerra sono stati discussi anche gli aspetti umanitari. Oliviero Forti, responsabile Caritas Italiana per l’immigrazione e corridoi umanitari, ha illustrato ai vescovi «il tema dell’accoglienza che sta impegnando l’intera Chiesa italiana». Forti, dopo aver fatto il punto sulla situazione dei profughi ucraini, ha informato i vescovi «della scelta della Caritas di privilegiare la raccolta fondi per aiutare i profughi, evitando raccolte di vestiario o alimenti che sono difficili da gestire», oltre che della necessità «di avviare la macchina organizzativa per l’accoglienza anche in Sicilia”.