La Sicilia è al 4° posto tra le regioni italiane per numero di imprese al femminile. Ok Ragusa

La Sicilia è al 4° posto tra le regioni per numero di imprese al femminile. Sono infatti 116.722 le imprese a conduzione femminile, pari al 24,37% del totale ma con una nota positiva: nel periodo del covid, fra il 2019 e il 2021, sono cresciute di ben 2.447 unità. La Sicilia fa segnare così il secondo incremento dopo la Campania. Ai primi 2 posti della classifica nazionale ci sono la Lombardia e il Lazio. In occasione della Giornata internazionale delle donne Unioncamere conferma anche per il 2021 la buona performance dell’Isola per numero di donne che gestiscono un’impresa. A livello provinciale Ragusa si colloca a metà classifica con 8.959 imprese condotte da una donna; prima è Catania con 25.352 imprese, 24.178 a Palermo, 14.786 a Messina, 12.474 a Trapani, 10.442 ad Agrigento, 10.269 a Siracusa, 8.959, 6.067 a Caltanissetta, 4.195 a Enna. E’ meno felice, invece il panorama a livello lavorativo, così come fotografato dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro. In questo campo le donne che hanno avuto almeno un contratto di lavoro nei primi nove mesi del 2021 sono appena il 37,4% del totale degli assunti, con l’Isola che è ultima nella classifica nazionale. Il 32,4% delle nuove assunte ha trovato lavoro in una Regione del Sud. Questa è l’unica area del Paese dove rispetto al 2019 non si registra una contrazione delle assunzioni femminili, ma il divario tra uomini e donne nell’accesso a nuove opportunità di lavoro è ancora ampio. Nei primi 9 mesi del 2021, su 100 lavoratori interessati dall’attivazione di un nuovo contratto, al Sud “solo” 43 erano donne, contro un valore di 47 al Nord Ovest, 48,1 al Nord-Est e 48,4 al Centro. L’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia mostra, infine, che le donne sono più formate degli uomini ma sono più penalizzate su lavoro e retribuzione. Le donne siciliane con almeno un diploma sono il 54,4% (+2,8 punti sugli uomini), le laureate sono il 23,2% (+9,1 punti sugli uomini). Ci sono, però, due gap nel digitale: le donne con competenze digitali elevate (10,7%, inferiore di 7,6 punti agli uomini) e le laureate in discipline Stem (9,1%, inferiore di 4,7 punti agli uomini). La platea femminile sconta inoltre condizioni peggiori degli uomini in tutti gli ambiti del lavoro e conciliazione con quote superiori a quelle dei colleghi maschi di 12,9 punti per il tasso di mancata partecipazione al lavoro, di 3 punti per dipendenti con bassa paga e di 15,9 punti per part time involontario. E persiste una disparità del 32,2% tra la retribuzione media percepita dalle dipendenti donne rispetto a quella percepita dagli uomini. E nel confronto con l’Europa la Sicilia presenta una quota di donne con titolo di studio laurea e post laurea inferiore di 18,5 punti.