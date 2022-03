Sicilia bianca tra una settimana, vaccinazioni in netto calo ma i contagi sono tanti. Chiusure hub

Ancora una settimana di zona gialla e poi la Sicilia cambia colore. Da lunedì 14 l’Isola diventerà, infatti, bianca anche se la regione resta prima per numero di contagiati e dove quasi 900.000 persone sono ancora senza terza dose e poco meno del 20% dei bambini risultano immunizzati. Il 10% dei siciliani resta non vaccinato e non sembra convincersi neanche grazie al nuovo vaccino “proteico” Novavax. Gli hub allestiti in gran fretta per fronteggiare la pandemia restano praticamente vuoti, come si deduce dai numeri forniti dall’assessorato alla Salute. Se a metà gennaio in Sicilia si vaccinavano tra i 45 ed i 50.000 persone in un giorno, a metà febbraio la quota è di 20.000 e continua a scendere. Questo è il motivo per cui la Regione sta pensando a ridimensionare tutto il sistema dei centri vaccinali presenti sul territorio per contenere le spese ed il dispendio di risorse. Dal 31 marzo, termine in cui finirà lo stato di emergenza, molti hub saranno chiusi. A comandare saranno i numeri, perché saranno mantenuti solo quelli che registrano una buona e costante affluenza. Resteranno i presidi ospedalieri, almeno uno per provincia, per le vaccinazioni protette ed i soggetti a rischio allergia.