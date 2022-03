Pubblica amministrazione ancora poco digitale in Sicilia

Nonostante le spinte verso la digitalizzazione, anche grazie ai fondi del Pnnr, la pubblica amministrazione resta ancora fortemente ancorata al cartaceo, specie in Sicilia. È quanto fotografa il report italiano stilato dalla Fondazione gazzetta amministrativa della Repubblica italiana (Gari) che prende in considerazione le spese di cancelleria e quelle di telefonia e mobile degli enti locali. Il report ha preso in esame 110 tra capoluoghi di provincia e Aree metropolitane assegnando ad ognuno un rating che va dalla tripla A alla C. Nella classifica delle regioni che va dalle più virtuose alle più spendaccione la Sicilia è quindi agli ultimi posti. Soltanto per le spese di cancelleria la Regione siciliana, nel 2020, supera i 615mila euro. Tra le province più virtuose per quanto riguarda le spese di cancelleria e stampati nel 2020 ci sono Messina con costi di cancelleria per 22 mila euro e di 771 mila euro per le spese di telefonia fissa e subito dopo Enna e Caltanissetta, che hanno speso rispettivamente 18 mila euro e 17 mila euro per la cancelleria e 194 mila euro e 184 mila euro per la rete fissa. Segue Catania con un esborso di 40 mila euro per carta ed affini, 590 mila euro per la rete fissa e 35 mila euro per la mobile. All’ultimo posto nella voce spese di cancelleria, secondo il report, figura Palermo. Il capoluogo siciliano, anche sede del parlamento siciliano, nel solo 2020 ha sostenuto costi per 214 mila euro e di 724 mila euro per la sola telefonia fissa. La provincia di Ragusa è al 95esimo posto finale ma con 114mila euro per le spese di telefonia fissa e 26mila per le spese di cancelleria si aggiudica un buon rating (A e AA). A livello nazionale, Napoli vince il campionato italiano dell’efficienza per quanto riguarda le spese in telefonia fissa, mobile e carta, scoprendosi virtuosa per tutte e tre le voci di spesa: nel 2020 il capoluogo campano ha speso 351 mila euro per la telefonia fissa, 70 mila euro per quella mobile e 40 mila euro per carta e cancelleria guadagnando il primo posto della classifica. Completano la top 10 dei comuni capoluogo di provincia più efficienti: Arezzo, Cuneo, Reggio Calabria, Asti, Imperia, Forlì, Viterbo, Cagliari e Piacenza.

Andando in fondo alla classifica si scoprono le spese “fuori controllo”, ovvero quelle che secondo il Centro Ricerche della Fondazione Gari sforano i parametri di riferimento per quel singolo Ente. Parma (73esima in classifica), per esempio, nel 2020 ha speso 200 mila euro per carta, cancelleria e stampati; Pisa (76esima) ha sborsato 53 mila euro per la telefonia mobile, mentre Sassari (82esima) ha speso per la stessa voce 124 mila euro.