Inflazione mai così pesante dal 1995: stangata di 2.000 euro annui

L’inflazione non è mai stata così pesante dal 1995. Siamo in presenza di un vero e proprio allarme, con i prezzi al dettaglio che potrebbero subire un ulteriore incremento a causa della guerra scoppiata in Ucraina. Ne è convinto Francesco Tanasi, docente dell’università San Raffaele di Roma e segretario nazionale Codacons. “Da 27 anni non si registrava in Italia una inflazione così elevata – spiega Tanasi – i prezzi crescono in tutti i settori, ma a destare particolare allarme è l’abnorme aumento degli alimentari, beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno. Il comparto dei prodotti alimentari registra infatti a febbraio una impennata del +4,9%, il che equivale a dire che una famiglia, solo per mangiare, si ritrova a spendere in media +367 euro all’anno”. Per il Codacons l’inflazione al 5,7% si traduce in una stangata pari a +1.751 euro annui per la famiglia “tipo”, mazzata che raggiunge quota +2.275 euro per un nucleo con 2 figli. Tanasi chiede dunque al governo di correre ai ripari adottando misure in grado di contenere da subito l’escalation dei listini, a partire da un taglio della tassazione che vige sui carburanti, sterilizzando l’Iva e riducendo le accise, in modo da calmierare i prezzi dei prodotti trasportati.