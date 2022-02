200.000 domande di partecipazione ai concorsi banditi dalla Regione per 1.024 posti

Sono quasi 200.000 le domande di partecipazione ai concorsi banditi dalla Regione per irrobustire la sua macchina amministrativa. I posti messi a disposizione sono 1.024 nei centri per l’impiego, 88 unità nell’amministrazione regionale e 46 agenti nel Corpo forestale. I numeri sono stati ufficializzati dall’assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto che ha specificato che il totale delle domande è di 194.077, di queste 104.000 sono quelle dei diplomati per un posto nei Cpi e 21.427 per il concorso dei forestali. Oltre 70.000 sono le domande dei laureati che concorrono pei i rispettivi profili nei 2 concorsi per cui è previsto il titolo di studio oltre al diploma. L’espletamento delle prove dei concorsi banditi dovrebbe arrivare da breve anche se l’organizzazione pratica richiede tempo. Secondo il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020- 2022, la Regione Siciliana fino al 2020 contava 1.113 dirigenti e 12.577 dipendenti così suddivisi: 4.036 categoria D (funzionari), 3.479 categoria C (istruttori), 2.235 categoria B (collaboratori) e 2.827 categoria A (operatori). Nel quinquennio 2015-2020 i dirigenti sono passati in cinque anni da 1.736 a 1.113, con una diminuzione di 623 unità, e nel 2021 si ridurranno ancora arrivando a 896. Le vacanze in organico ammontano a 1.346 unità (di cui 818 D, 466 C, 32 B e 30 A). Dopo le ultime cancellazioni dai ruoli per effetto di esodi e pensionamenti alla Regione lavorano 847 dirigenti e 12048 funzionari. Di questi 2807 categoria A, 2157 categoria B, 3289 categoria C e 3795 categoria D.