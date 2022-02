Sicilia, sospesa protesta autotrasportatori: accordo di massima e tavolo permanente

E’ stata sospesa la protesta degli autotrasportatori con la revoca immediata delle code di tir nei punti nevralgici e la costituzione di un tavolo permanente alla Regione Siciliana, con la partecipazione dei grandi e piccoli autotrasportatori e della committenza: è quanto deciso a conclusione di un incontro al PalaRegione di Catania, promosso dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato ai Trasporti, tra organizzazioni sindacali e i grandi gruppi della Grande distribuzione organizzata. Le aziende si sono impegnate, alla ripresa delle consegne, ad aumentare il pagamento del lavoro agli trasportatori, che, con la Regione, saranno presenti al tavolo che sarà aperto dal governo a Roma. Dopo più di 48 ore di sciopero e disagi, quindi, gli autotrasportatori siciliani hanno sospeso i blocchi stradali e preso l’impegno a riportare la situazione alla normalità. Nelle prossime ore ci saranno evoluzioni e punti fermi nel tavolo tecnico con autotrasportatori, produttori e rappresentati della Gdo (Grande distribuzione organizzata) per approfondire ulteriormente le proposte di accordo emerse finora dalle interlocuzioni fra le parti. La vertenza, infatti, rimane aperta e trova il pieno sostegno della Regione, poiché i problemi degli autotrasportatori restano tutti sul tappeto, nella loro gravità. Il tavolo tecnico regionale rimane dunque convocato in maniera permanente, per avanzare le proposte a Roma e tenere alta l’attenzione di tutti. Lo sciopero dei Tir ed i blocchi stradali conseguenti avevano provocato gravi conseguenze. L’85% delle merci viaggia difatti su strada dal campo alla tavola e verdura, frutta, funghi, fiori stavano marcendo nei magazzini, invece di trovarsi sugli scaffali dei negozi che si stavano inevitabilmente svuotando. Il problema è anche lo smaltimento di tutti questi prodotti già raccolti e confezionati, ordinati dalle regioni del nord Italia e del nord Europa e oramai deperiti, che comporterà comunque disagi e ingenti perdite. Le code di tir avevano interessato anche la provincia di Ragusa, insieme al resto dell’isola, in particolare il versante sud orientale, con code di tir lungo la Scicli Donnalucata.