Ritorna l’allarme siccità in Sicilia: 150 giorni senza pioggia

Un aumento dei giorni senza pioggia passati dai 40 a più di 150 sta mettendo in allarme gli esperti e gli effetti stanno incominciamo ad essere visibili, come emerso da un recente incontro coordinato dal geologo Mario Tozzi al quale hanno preso parte i massimi esperti italiani di clima e Francesco Curcio, il capo della protezione civile. Devastanti le attese ripercussioni sull’intero comparto agricolo. Le zone con rischio maggiore in Italia sono i territori di Agrigento, Siracusa, Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. Solo nel 2021 nella piana di Catania ci sono stati 140 giorni consecutivi senza pioggia oltre al record di 48,8° a Siracusa la scorsa estate. L’Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi), su dati del Consiglio nazionale della ricerca, ha proiettato il “rischio di inaridimento sul 70% dei suoli agricoli disponibili della Sicilia, 58% del Molise, 57% della Puglia, 55% della Basilicata, fra il 30% e il 50% di Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania, e quote minori nelle altre regioni”. Dati allarmanti che meritano uno spiegamento di forze di previsione e prevenzione non indifferente: implementare i sistemi di approvvigionamento idrico basandosi su una combinazione di interventi infrastrutturali nel medio/lungo termine che comprendono una riduzione delle perdite di rete, l’efficientamento degli impianti, un aumento delle interconnessioni, oltre alla costruzione di nuove infrastrutture e piccoli invasi, questa la ricetta del capo della protezione civile Curcio. Ma altre possibili soluzioni sono state prospettate quali in particolare, sistemi di tecnologia avanzata che permettano di sapere quando e come irrigare calcolando volumi d’acqua senza troppi sprechi, come sensori meteo-climatici o osservazioni da satelliti in orbita.