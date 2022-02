La Sicilia registra un calo del 25% di prime dosi di vaccino anti covid: gli hub saranno rimodulati

La Sicilia registra un calo del 25% di prime dosi di vaccino anti covid somministrate: da 60.000 al giorno a 30.000. Questa è la sostanziale ragione per cui da aprile i centri vaccinali saranno rimodulati, dal momento che non hanno ragione di esistere così come sono stati utilizzati finora e comportano un costo di gestione notevole, non solo in termini di risorse umane. I centri vaccinali ospedalieri saranno ridotti ad uno per ogni città per quanti hanno patologie e devono vaccinarsi in un luogo protetto, e anche gli hub diminuiranno di numero, anche se ci sono ancora 900.000 persone da vaccinare con la terza dose e altri 400.000 sono prossimi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni in attesa della prima dose sono 230.000. Questi numeri pongono la Sicilia all’ultimo posto tra le regioni italiane, secondo il rapporto Gimbe, con il 76,3% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale.