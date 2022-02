Cresce il divario economico tra la Sicilia e il resto dell’Europa

Sicilia sempre lontana dalle regioni avanzate dell’Europa. Il Rapporto Coesione dell’Ue certifica che il divario tra la Sicilia e il resto del Continente è cresciuto negli ultimi 20 anni. La Sicilia risulta, infatti, fra le regioni a reddito medio e meno sviluppate dell’Ue meridionale che hanno registrato una stagnazione o una contrazione dell’economia. A determinare e peggiorare la situazione gli errori, secondo il rapporto Ue, restano nell’utilizzo delle risorse europee assegnate dalle politiche di coesione, ma anche perché, osserva il Rapporto, dalla crisi economica e finanziaria del 2008 l Sicilia non si è più ripresa. La medicina per la crescita è individuata nel Rapporto Ue nelle riforme del settore pubblico, un miglioramento delle competenze della forza lavoro e una più forte capacità innovativa. Quindi, le disparità regionali restano maggiori rispetto a prima della crisi economica del 2008, che ha portato ad un aumento significativo delle disparità regionali sia nei tassi di occupazione che in quelli di disoccupazione. A livello medio dell’Ue, il tasso di occupazione si è pienamente ripreso dalla crisi e ha raggiunto l’apice nel 2019, con il 73% delle persone occupate di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Invece le disparità regionali restano più grandi di quanto non fossero nel periodo precedente la crisi economica, con i tassi di occupazione nelle regioni meno sviluppate che restano molto più bassi rispetto a quelli delle regioni più sviluppate. In Sicilia, in particolare, l’occupazione è al livello più basso, di molto inferiore al 66% che è l’indice minimo della scala europea. Il divario di genere a livello occupazionale è quasi il doppio che nelle regioni più sviluppate (17 contro 9 punti percentuali). Nel 2020 la pandemia ha fatto aumentare il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale di cinque milioni di unità nell’Ue. L’unica nota positiva è che nel corso del decennio passato l’aspettativa di vita è aumentata più velocemente nelle regioni meno sviluppate che nelle altre regioni. Quanto a innovazione, fatto 100 l’indice europeo, la media italiana è 92, ma al Sud scende a 60. Per il futuro, che sarà determinato dalla transizione ecologica e digitale, questa rischia di essere compromessa dal calo demografico, che al Sud è già stato, negli ultimi dieci anni, dell’1,7% annuo nelle zone intermedie e del 4,7% annuo in quelle rurali. Il Rapporto propone di affrontare le cause della disparità garantendo una equa transizione sociale all’economia circolare, aiutando le regioni a fermare l’emigrazione e il calo della natalità, creando nuove prospettive economiche, integrando l’innovazione, rafforzando i collegamenti transfrontalieri, potenziando il ruolo delle regioni e l’efficacia delle politiche di coesione.