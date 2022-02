Archiviazione per un funzionario di polizia: è estraneo ai fatti

Non c’è mai stato nessun accesso abusivo da parte di un funzionario di polizia al sistema informatico del Viminale per carpire informazioni relative ad eventuali indagini a carico di alcuni imprenditori. Il magistrato ha quindi disposto l’archiviazione per il funzionario Rosario Cunsolo, che aveva da sempre proclamato la propria estraneità ai fatti. Anche la pubblica accusa aveva invocato l’archiviazione, richiesta accolta in toto dal magistrato.