Sicilia ancora in arancione, ma scende il tasso di positività

Il tasso di positività in Sicilia è sceso, passando dal 16,4 al 16,1%, ma non basta per evitare la zona arancione per un’altra settimana. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al di sotto del 20% e, salvo novità, la zona gialla dovrebbe quindi arrivare da lunedì 14. Sostanzialmente cambia poco per i vaccinati, ma per i 490.000 non vaccinati le restrizioni impongono di non potere uscire fuori dal comune di residenza, se non per motivi di urgenza, e non poter fare shopping. Inibito anche l’accesso a ristoranti, banche ed uffici pubblici. Il numero dei contagiati resta comunque alto in Sicilia, oltre 7.000, e si contano altre 44 vittime.