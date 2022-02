Pronto dossier su 800 milioni per una maggior qualità delle strutture ospedaliere siciliane

Il dossier sugli 800 milioni destinati dal Pnnr alla Sicilia per migliorare la qualità delle strutture ospedaliere è pronto. L’assessore alla Sanità Ruggero Razza lo ha completato e portato in commissione. E’ un documento perfettibile anche perché deve passare al vaglio dell’Ars. L’assessorato ha fatto sue le segnalazioni e le esigenze dei territori così come trasmesse dalle Asp ed ha definito il documento. Le risorse andranno a 39 Ospedali di comunità per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia (93,4 milioni), 49 centrali operative territoriali per la cura, assistenza domiciliare e telemedicina ( 16,7 milioni) e 146 Case della comunità per la presa in carico della persona (216,9 milioni). La mappa riguardante il territorio ibleo individua nel Paternò Arezzo di Ibla, nel Regina Margherita di Comiso e nel Busacca di Scicli strutture da rinforzare con medici e personale per garantire una più diffusa assistenza. Il modello organizzativo prevede per questi ospedali di comunità (Odc) 20 posti letto e uno standard di personale con 9-10 infermieri, 1-2 unità di supporto (sanitario e amministrativo), 6 operatori sociosanitari e un medico per 4 ore e mezza 7 giorni su 7. Nel ragusano tre le Centrali operative territoriali dotate di 5-6 infermieri e 1-2 unità di supporto. Nove sono le Case della comunità dislocate nei comuni ragusani. Si prevede la presenza di 150 Case della comunità (16 ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 32 a Catania, 5 a Enna, 18 a Messina, 37 a Palermo, 9 a Ragusa, 12 a Siracusa, almeno 30 medici di famiglia afferenti e un ambulatorio aperto per 12 ore 6 giorni su 7, continuità assistenziale notturna e nei festivi attraverso 10-15 ambulatori con 10-20 medici, 8-12 infermieri e 5-8 unità di personale amministrativo, tecnico e sanitario.