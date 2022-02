L’aliquota regionale su Irpef e Irap diminuisce in Sicilia

L’aliquota regionale su Irpef e Irap diminuisce. I contribuenti siciliani potranno beneficiare dell’abbassamento delle aliquote sin dall’anno di imposta 2021. Le 2 aliquote sono le minime imposte per legge: Irap al 3,9, addizione regionale Irpef all’1,23. La riduzione delle addizionali regionali è stata resa possibile grazie al risanamento finanziario avviato nel 2018 e che ha portato in particolare ad una riduzione della spesa per il settore sanitario. Nel 2017 l’addizionale Irpef regionale era dell’1,73%, nel 2018 è stato ridotto a all’1,50, mentre nel 2019 all’1,23. Tale percentuale di riduzione è stata poi confermata con il consolidamento del taglio di mezzo punto percentuale. Quasi un punto (0,92%), invece, il taglio dell’Irap scesa dal 4,82% del 2017 al 3,90 attuale. L’Agenzia delle Entrate ha reso dunque disponibili i modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali utilizzeranno nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021.