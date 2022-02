Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per Pmi e professionisti in difficoltà

Un pacchetto di 73 milioni di fondi europei sono destinati a finanziamenti agevolati da 10.000 a 25.000 euro e contributi a fondo perduto da 5.000 euro per liberi professionisti con partite Iva, piccole e medie imprese e micro imprese siciliane. Una nuova tranche di aiuti per chi ha subito forti perdite a causa della pandemia e che si aggiungono ai 50 milioni di euro stanziati in precedenza. La Regione , che materialmente erogherà i finanziamenti, assicura procedure semplici e molto veloci. C’è tempo fino al 3 marzo per presentare le istanze sulla piattaforma digitale dell’Irifs FinSicilia Spa come previsto dall’Avviso dell’assessorato regionale all’Economia per “Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita Iva”. “I destinatari del bando – spiega una nota dell’assessorato all’Economia – possono richiedere finanziamenti agevolati da un minimo di 10.000 fino ad un massimo di 25.000 euro, anche nel caso in cui abbiamo già beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato. Come previsto dalla legge regionale 9/2020, non verrà effettuata alcuna valutazione del merito creditizio del richiedente né è richiesta alcuna garanzia”. “Questo nuovo bando –sottolinea l’assessore all’Economia Gaetano Armao – mira ad offrire liquidità immediata alle attività economiche e libero-professionali e al contempo, attraverso la concessione di una quota parte a fondo perduto, ristorarle delle spese che hanno sostenuto per fronteggiare gli adempimenti imposti dalla crisi pandemica”.