Saldi in fumo: negozi semivuoti malgrado sconti del 50%

I saldi sono andati in fumo. Dal 2 gennaio, giorno di avvio della stagione dei saldi i negozi sono rimasti semivuoti nonostante ribassi fino al 50%. Potrebbe essere il colpo mortale per un settore che aveva preso un po’ d’ossigeno con il Black Friday di novembre e la timida ripresa pre natalizia. Chi tra i commercianti sperava di riprendersi ha dovuto invece prendere atto che i saldi hanno tirato poco e nei negozi di abbigliamento soprattutto è stato un lockdown di fatti. Confcommercio ha registrato bilanci negativi da parte del 60% dei negozianti in particolare operati nei grandi centri metropolitani. E’ andata meglio la provincia con risultati attestati sulle percentuali dello scorso anno. Sullo sfondo si stagliano chiusure anche di attività radicate nel territorio e licenziamenti per il personale. Per non parlare, e non è meno importante, della velata revoca dei fidi da parte delle banche che chiedono bilanci in attivo per i prestiti. Per limitare i danni la maggior parte delle aziende chiede dunque la “rottamazione del magazzino” visto che a fronte di uno smaltimento d ell’80 per cento con i saldi si è arrivati appena al 50%. Confcommercio è pronta a chiedere un conto sulle tasse del 20, 30% per coprire i buchi nei bilanci e poi sperare che l’allentamento della pandemia e l’arrivo della primavera facciano il miracolo.