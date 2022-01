Omicron frena la sua corsa in Sicilia, ospedali meno pieni

Omicron rallenta ed allenta la morsa sugli ospedali. A far data da lunedì 10, la curva dei contagi è in discesa in tutta la Sicilia nonostante l’ultimo report riferito a martedì registri 7.516 nuovi casi, in aumento rispetto ai 3.629 di lunedì ma con più tamponi processati. Anche in provincia di Ragusa la settimana si è aperta con un calo di contagi e ricoveri anche se il bilancio degli ultimi decessi porta a 425 le morti da covid dall’inizio della pandemia. Dal Cts fanno rilevare come tra 10 giorni le terapie intensive si svuoteranno, anche perché con omicron i giorni di ospedalizzazione sono diminuiti ed in media i non vaccinati restano 13 giorni nei reparti. Di questi, tuttavia, solo il 29% sopravvive al virus. L’attenzione da parte degli esperti si è concentrata sulla scuola, perché il numero dei casi tra i ragazzi è cresciuto. La tendenza è confermata da bollettino dell’Osservatorio epidemiologico della Regione che indica in 12.234 i nuovi contagi nella fascia tra i 3 ed i 18 anni. I vaccini in età pediatrica non fanno registrare aumenti considerevoli e la soglia resta sempre bassa e comunque inferiore alle aspettative.