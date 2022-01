Oltre un milione i siciliani con il reddito di cittadinanza

Sono oltre un milione i percettori siciliani del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza. La Sicilia ha superato di gran lunga la Campania, che finora era la prima su scala nazionale. L’Osservatorio mensile dell’Inps riporta i dati di tutto il 2021 e presenta una realtà molto frastagliata, sintomo di un malessere sociale evidente. A percepire il Rdc e la pensione di cittadinanza sono 307.366 famiglie con 731.593 componenti per un assegno medio di quasi 600 euro, in aumento rispetto al passato. I soli beneficiari di Rdc sono 702.078 che vivono in 281.686 famiglie. Sono aumentati da 476.602 del 2019 e da 657.643 del 2020. Quelli di Pensione di cittadinanza sono 29.515 che vivono in 25.680 nuclei. Questi sono i dati di tutto il 2021. Nel solo mese di dicembre hanno incassato l’assegno 254.442 famiglie con 602.338 componenti. Sarebbero state molte di più le famiglie sussidiate, se nel corso del 2021 non fossero finalmente intervenuti controlli serrati, che hanno portato alla decadenza del diritto e alla revoca dell’assegno per 10.655 nuclei che contano 49.852 familiari. Ai dati del Rdc si aggiungono quelli del Reddito di emergenza: sono 170.427 famiglie con 435.520 beneficiari. In Sicilia si arriva così a scavallare la quota di un milione ((un milione 167.113). Le richieste per ottenere sussidi non si fermano anche nell’anno in coso perchè all’Inps sono arrivate domande per il da parte di 183.495 famiglie.