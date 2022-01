Prezzo del latte ancora troppo basso: allevatori in sofferenza

Gli allevatori della filiera lattiero casearia della provincia di Ragusa lamentano di produrre in perdita, ovvero ad un costo al litro di 50 centesimi, ben lontano dal prezzo ottenuto con il protocollo d’intesa, perché gravato dai maggiori costi sostenuti a causa dell’insularità. L’ elevato costo dell’energia per il trasporto della mangimistica e di tutte le materie prime necessarie per produrle (mais, soia) che arrivano da fuori regione è alla base dell’incremento dei costi di produzione. L’attuale prezzo non rende al momento remunerativo produrre e non pareggia nemmeno i costi di produzione. Il protocollo d’intesa attuale prevede fino al 31 marzo 2022, che gli allevatori possano ottenere il prezzo di 41 centesimi al litro di latte con un eventuale premio di “emergenza stalle” che può arrivare ad un massimo di 3 centesimi che la GDO si impegna a trasferire alle imprese, che trasformano il latte e che a loro volta passano agli allevatori con un possibile ulteriore centesimo integrativo a loro esclusivo carico. Al presidente della Regione è stato consegnato un documento sottoscritto e condiviso da circa 150 allevatori che ha promesso di portare all’attenzione del ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, a sostegno del comparto. Nell’area iblea si produce circa il 60% del latte della Regione ma per non fare crollare il comparto sarebbe necessario applicare il meccanismo di indicizzazione del costo del latte, che tenga conto dei costi effettivi di produzione, come effettivamente prevedono le direttive europee ed una normativa nazionale mai applicata.