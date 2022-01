Il tasso di crescita delle imprese siciliane nel 2021 si attesta all’1,63%, il doppio del 2020

Il tasso di crescita delle imprese siciliane nel 2021 si è attestato all’1,63%, più che raddoppiato rispetto al 2020 quando era a +0,78%. La Sicilia, nell’anno appena passato, chiude con un saldo di +7.701 aziende e si colloca al quinto posto nella classifica delle regioni italiane, alle spalle di Lazio, Lombardia, Campania e Puglia. Nel 2021 in Sicilia si sono registrate 22.915 iscrizioni, 15.214 cessazioni; il saldo è di +7.701, per un totale di imprese registrate che ammonta a 478.967. Ragusa si colloca a metà classifica e registra 37.920 imprese registrate in tutto. Nel 2021 ci sono stare 1.828 nuove iscrizioni e 1.274 cessazioni con un saldo di + 554. Il tasso di crescita delle imprese registra a Ragusa + 1,48% e colloca Ragusa alle spalle di Palermo che guida la classifica (+2,04%), Catania, Siracusa e Trapani. “Il tasso complessivo di crescita delle imprese in Sicilia all’1,63% è un dato di fiducia e, facendo un paragone con il saldo aziende delle altre regioni, emerge che siamo davanti a Piemonte, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna” dice Santa Vaccaro, segretario generale Unioncamere Sicilia. Nonostante la pandemia scoppiata nel marzo del 2020, il 2021 fa registrare un andamento positivo anche perché la Sicilia precede regioni importanti e fa sperare che l’anno in corso possa essere quella della ripresa definitiva.