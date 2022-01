A breve in Sicilia bando da 63 milioni per sistemare le strade provinciali dissestate

Altri 63 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della viabilità secondaria in Sicilia. Sta per essere pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando per aggiudicare l’accordo quadro per il recupero delle strade di competenza delle ex province. Sarà selezionata sul mercato un’impresa per ciascuna delle 9 province siciliane. Tale soggetto eseguirà, su indicazione di Regione Siciliana ed ex province, ulteriori interventi di manutenzione e recupero attesi da anni, dal valore di 7 milioni per ogni ambito territoriale. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 24 febbraio.