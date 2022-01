800 milioni per sanità migliore in Sicilia con ospedali di comunità e cure territoriali

Circa 800 milioni per la Sanità in Sicilia. Bisogna ora decidere dove realizzare 39 “ospedali di comunità”, 146 “case di comunità” e piccoli ospedali per le cure territoriali. Il fondo è ben definito e prevede 216 milioni per 146 “Case ella comunità”, in pratica un ampliamento delle guardie mediche con almeno dieci ambulatori, 96 milioni andranno ai piccoli ospedali con 20 posti letto, 201 milioni al miglioramento degli ospedali esistenti, 7,5 milioni per la formazione di 11.700 operatori sanitari, 114 milioni per grandi apparecchiature e 140 milioni per la digitalizzazione. E’ un piano robusto che può cambiare il volto della sanità siciliana messa a dura prova dalla pandemia soprattutto nella dislocazione territoriale dei servizi. La Sicilia è terza nella graduatoria nazionale per risorse assegnate preceduta solo da Lombardia (1,2 miliardi) e Campania (916 milioni). Entro giugno la Regione deve firmare con il ministro Speranza il piano degli interventi.