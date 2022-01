Ora basta solo il tampone negativo per attraversare lo Stretto

Non è più necessario il super green pass per attraversare lo stretto di Messina: basta solo un tampone negativo. Sicilia e Calabria sfidano quindi il governo nazionale con un’ordinanza che viola il decreto in vigore dalla vigilia di Natale in base al quale può salire sui mezzi di trasporto, compresi «navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale», solo chi è vaccinato o guarito dal covid. Una forzatura che arriva con le Regioni sempre più in pressing per modificare le regole anti covid. Le ordinanza firmate dal governatore siciliano Nello Musumeci e da quello della Calabria Roberto Occhiuto stabiliscono che per passare dalla Sicilia alla Calabria basterà avere il green pass base e non quello rafforzato, anche se bisognerà restare nella propria auto o all’aperto e indossare la mascherina Ffp2. In serata è poi arrivata l’ordinanza anche di Occhiuto, governatore della Calabria, in modo da sanare quanto accaduto nel pomeriggio, quando, per assurdo, con test rapido negativo si poteva passare solo dalla Sicilia alla Calabria ma non in senso opposto. Con le due ordinanze, dunque, si supera il caso per il quale da due notti il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è accampato nell’area degli imbarcaderi privati della rada San Francesco, con tanto di sciopero della fame.