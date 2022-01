Aumento Rc auto per 53.000 (in primis personale medico)

Brutte notizie per 53.000 siciliani: quest’anno il costo della loro Rc auto sarà superiore all’anno precedente. Si tratta di tutte le persone coinvolte in un incidente nel 2021 e che quindi vedranno peggiorare la propria classe di merito. Il numero di automobilisti che hanno denunciato un sinistro con colpa è cresciuto del 18% rispetto allo scorso anno. A dicembre 2021 per assicurare un veicolo a 4 ruote in Sicilia occorrevano, in media, 429,30 euro, vale a dire il 13,59% in meno rispetto a dicembre 2020. A livello provinciale In testa alla classifica c’è Messina con 479,56 euro, a seguire Palermo (455,74 euro), Caltanissetta (432,41 euro), Catania (429,47 euro), Trapani (422,16 euro), Ragusa (407,50 euro), Agrigento (385,82 euro), Siracusa (368,88 euro), Enna (312,71). Analizzando il campione, la provincia di Agrigento è il territorio siciliano che ha registrato la percentuale più alta di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa (2,57%), seguono le province di Caltanissetta (2,46%), Catania (2,39%), Trapani (2,34%), Messina (2,31%) e Palermo (2,27%).

Valori inferiori alla media regionale, invece, per Siracusa (1,92%) e Ragusa (1,83%). Chiude la classifica Enna, area siciliana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,30%). L’analisi del campione in base all’occupazione professionale dell’assicurato, invece, evidenzia l’identikit degli automobilisti che vedranno aumentare l’Rc auto a causa di un sinistro con colpa. In testa il personale medico che risulta essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (4,65%) e subito a seguire i pensionati (3,07%). Di contro, sono gli imprenditori coloro che hanno dichiarato nel corso del 2021 meno sinistri con colpa (1,00%), seguiti dai commercianti (1,48%).