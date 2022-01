Sono in pagamento i contributi da parte della Regione Siciliana per l’acquisto di auto elettriche o ibride. Le agevolazioni riguardano la rottamazione di veicoli da euro 0 a euro 3 e il contestuale acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida euro 6. A ciascuno dei soggetti che hanno presentato domanda, in regola con i requisiti richiesti saranno assegnati 4.000 euro a testa, ripartendo uno stanziamento complessivo da 150.000 euro previsto nella Finanziaria 2021.