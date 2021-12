Da lunedì la Sicilia è in zona gialla. Circa 2.000 positivi nel Ragusano e tamponi esauriti

Da lunedì 3 gennaio 2022 la Sicilia passa in zona gialla assieme a Lombardia, Piemonte e Lazio. Il monitoraggio settimanale dell’Iss certifica il boom di casi in Lombardia, diventata la regione epicentro dei contagi (1.442 nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti, con il picco di Milano a 1.813). Crescono i ricoveri. Anche in Sicilia prosegue il trend in salita di positivi e ricoverati. Nel Ragusano non si è registrato nessun decesso nelle scorse ore, ma l’aumento dei positivi è costante e si è arrivati a circa 2.000, mentre i tamponi sono esauriti. L’Asp di Ragusa comunica difatti che le campagne di screening tamponi rapidi su card, programmate per gennaio 2022, sono momentaneamente sospese. La decisione assunta dall’Azienda è dettata dalle residue scorte, al momento disponibili (quelle in giacenza servono per i pronto soccorso degli ospedali dell’Asp) e dalle oggettive difficoltà di approvvigionamento, nonostante la preventiva richiesta di acquisto. L’Asp avrà cura di comunicare il ripristino delle campagne di screening con test rapido, non appena la fornitura, già ordinata, arriverà alla farmacia ospedaliera aziendale.