Regione Siciliana bandirà concorsi per 1.170 posti di lavoro

La Regione Siciliana bandirà a breve concorsi per 1.170 nuovi posti di lavoro. Le posizioni sono per laureati e diplomati a tempo indeterminato per il corpo forestale, i dipartimenti e il centro impiego. Previsti anche altri 83 profili professionali per collaboratori per il Pnrr, a tempo determinato. Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale mercoledì 29 dicembre e riguarda nel dettaglio 1.024 posti nei Centri per l’impiego (537 laureati e 487 diplomati), 100 laureati per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale e 46 agenti del corpo forestale della Regione Siciliana.