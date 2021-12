Primo caso di variante omicron in Sicilia: è un uomo di 41 anni della provincia di Palermo, vaccinato con doppia dose, con lievi sintomi e in isolamento domiciliare. La mutazione è stata individuata nel laboratorio Crqc di Palermo. In isolamento anche i genitori (entrambi asintomatici) dell’uomo contagiato. In Sicilia sono ancora 730.000 soggetti non vaccinati.