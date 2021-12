La tragedia di Ravanusa: 3 morti e 6 dispersi. 2 persone in salvo

Tre morti e sei dispersi a Ravanusa, al momento, dopo l’esplosione che ha distrutto 4 palazzine e ne ha danneggiate altre 3. 2 donne, nella notte, per fortuna sono state invece estratte vive dalla macerie della loro abitazione crollata. Le ricerche vanno avanti. Non ci sono bambini tra i dispersi. I vigili del fuoco, dopo l’uomo senza vita trovato nella notte, hanno recuperato domenica mattina altri 2 corpi. Si continua a scavare anche a mani nude. La deflagrazione, che è stata sentita anche nei paesi vicini, sarebbe stata causata da una grossa fuga di gas dalla tubatura del metanodotto. «Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore», ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino. «Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi – ha concluso – certo è che una esplosione così è un evento eccezionale». Tra le cause della rottura del tubo potrebbe esserci il maltempo o uno smottamento del terreno. Nella palazzina di 4 piani distrutta dall’esplosione c’erano 9 componenti dello stesso nucleo familiare. Le vittime accertate dell’esplosione di Ravanusa sono Pietro Carmina, Enza Zagarrio e Liliana Minacori. Due donne, dello stesso nucleo familiare, si sono invece salvate: un’anziana di 80 anni, portata all’ospedale di Licata con gravi fratture, e la cognata. Tra i dispersi una giovane infermiera giunta al termine della gravidanza e il marito. Sono almeno 50 le persone sfollate e tra loro diversi anziani.