Il ponte crollato nel Trapanese: le parole di un miracolato

A soli 24 anni può definirsi un autentico miracolato Nicola Cosentino, l’automobilista che si è salvato dal crollo del ponte San Bartolomeo sabato poco prima dell’una di notte. “Per alcuni secondi sono rimasto immobile con le mani sul volante e il piede che continuava a schiacciare il pedale del freno. Sentivo il cuore battere fortissimo, davanti a me non c’era più la strada, solo un buco nero”. Era alla guida della sua Fiat Bravo nel tratto che collega Castellammare del Golfo ad Alcamo Marina, nel Trapanese. “Stavo andando a soccorrere un amico rimasto in panne con l’auto ad Alcamo Marina – racconta Nicola – Anche lui poco prima era passato sul ponte, entrambi siamo stati baciati dalla fortuna”. Nicola si è salvato perché viaggiava a velocità moderata in quel tratto di strada. “L’asfalto era bagnato, si vedeva poco e andavo a 50 chilometri all’ora – ricorda Nicola – Ero concentrato per evitare ostacoli dal mio lato della strada, poi ho visto un dosso, più mi avvicinavo, più sembrava uno smottamento. Ho frenato di colpo, sono riuscito a fermare l’auto pochi metri prima della voragine”.

È stato il giovane a dare l’allarme: “Prima ho chiamato mio padre, poi il 112 dicendo che un ponte era crollato – racconta il giovane – mi hanno chiesto se era una statale o una provinciale, io so solo che è la strada che collega Castellammare ad Alcamo. Ero molto agitato, più passava il tempo più mi rendevo conto della fortuna che ho avuto”.