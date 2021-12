Il Vescovo e Babbo Natale: bimbi non delusi, sensibilizzati su amore e dono

La Diocesi di Noto tenta di ridimensionare la mole di polemiche scatenate dalle parole del Vescovo, Monsignor Antonio Staglianò, che, ai bambini che lo ascoltavano nella Basilica del S.S Salvatore, ha alluso al fatto che Babbo Natale non esiste e che il suo vestito rosso sarebbe stato scelto da una multinazionale per ragioni di marketing. Da subito Monsignor Staglianò ha spiegato che il suo intento fosse spiegare che Babbo Natale non è una persona realmente esistita, come San Nicola, ma un personaggio di fantasia, nel tentativo di spingere a vivere meglio la carità evangelica e il vero senso del Natale, fatto non solo di consumismo, regali, presepi e alberi luccicanti, ma anche e soprattutto dell’amore verso il prossimo, nell’ottica del vero dono ricevuto da tutti i cristiani: quello della nascita di Gesù. Don Alessandro Paolino, responsabile delle Comunicazioni Sociali della Diocesi, scrive sui social in merito alla vicenda: “Esprimo anzitutto, a nome del Vescovo, il dispiacere per questa dichiarazione che ha generato delusione nei più piccoli, volendo precisare che le intenzioni di monsignor Staglianò erano ben altre, quelle cioè di riflettere con maggiore consapevolezza sul senso del Natale e delle belle tradizioni che lo accompagnano. Personalmente non credo che l’intento del vescovo sia stato quello di infrangere l’incanto del Natale ai più piccoli, ma di aiutarli a riflettere più profondamente, a partire dalla figura storica di San Nicola che dispensava doni ai più poveri, sul senso del dono, della generosità, della solidarietà che dovrebbero caratterizzare il Natale, la festa nella quale, nell’ottica di una fede cristiana creduta e praticata, riceviamo il Dono per eccellenza, Gesù Cristo”. “Se dalla figura di Babbo Natale, originata dal Vescovo San Nicola, possiamo trarre un insegnamento tutti, grandi e piccoli – si continua a leggere – è questo: meno regali da “fare” e “consumare”, più “doni” da condividere, riscoprendo la bellezza di sentirci “Fratelli tutti” (Papa Francesco). In questo modo siamo esortati dal vescovo a recuperare la bellezza di un Natale ormai sempre più “commerciale” e “scristianizzato”. Un altro modo di dire “regalo” e “dono” è il più desueto presente, nel senso anche di esserci per gli altri”.