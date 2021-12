Fulmine su aereo decollato da Verona, diretto a Palermo e deviato a Catania

Un fulmine ha centrato un aereo mentre era in volo sulla tratta Verona Palermo, mentre imperversava il maltempo. L’aereo è stato quindi costretto a deviare sull’aeroporto di Catania. E’ accaduto giovedì scorso. La situazione è sempre stata sotto controllo e non si è verificato alcun disagio per i passeggeri. Tuttavia i piloti, per precauzione, hanno deciso di deviare il volo sulla vicina Catania e non a Trapani, ove vi erano le stesse condizioni meteorologiche di Palermo, chiedendo ed ottenendo un atterraggio prioritario. L’aereo, colpito dal fulmine nella parte anteriore, è stato ispezionato dai tecnici, i quali hanno verificato che l’aeromobile non aveva subito danni. I passeggeri sono stati dunque trasferiti, a bordo di un autobus, alla destinazione d’origine.