In Sicilia 300.000 bambini nella fascia 5-11 anni da vaccinare

In Sicilia ci sono 300.000 bambini nella fascia 5-11 anni da vaccinare. La campagna partirà giovedì 16, anche se la consegna delle prime 132 mila dosi pediatriche ordinate dalla Sicilia alla struttura commissariale nazionale arriveranno giovedì 23. L’assessorato regionale alla Sanità ha chiesto a Roma di anticipare per non rischiare una falsa partenza. La campagna vaccinale per i bambini arriva in un momento delicato visto che è questa fascia ad essere ora più esposta al virus. Più di 500 bambini nella fascia interessata sono stati colpiti dal virus nell’ultima settimana con una incidenza di 200 casi ogni 100.000. Il tutto ha avuto ripercussioni dirette anche sulle scuole perché molte classi sono entrate in automatico in didattica a distanza. Ai bambini sarà somministrata un terzo della dose prevista per gli adulti ed il richiamo è previsto dopo 3 settimane. Le aziende sanitarie sono state sollecitate dall’assessorato ad individuare aree vaccinali specifiche per i bambini anche se possono essere utilizzati anche i centri vaccinali già in funzione prevedendo, comunque, un corridoio specifico per i bambini. L’assessorato si muove anche su un altro fronte. E’ stato infatti siglato un accordo con i pediatri di famiglia stabilendo modalità e compensi. Sono 700 i professionisti siciliani richiesti sul territorio per raggiungere al meglio ed al più presto l’obiettivo. Il fronte più duro da superare restano comunque i genitori, no vax e non, per convincerli a vaccinare i loro figli e metterli in sicurezza.