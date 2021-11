Oltre 2.000 maltesi in Sicilia con Virtu Ferries per il Black Friday

Boom di passeggeri in occasione del Black Friday sulla tratta Sicilia – Malta, gestita da quasi 35 anni dalla compagnia di navigazione Virtu Ferries: a bordo dei 2 catamarani hanno difatti viaggiato oltre 2.000 passeggeri verso la Sicilia. Sono stati difatti numerosissimi i maltesi che hanno deciso di venire in Sicilia per approfittare degli sconti e di trascorrere un giorno all’insegna dello shopping nei vari centri commerciali. Sono state tantissime anche le altre persone che hanno scelto un fine settimana in Sicilia tra acquisti natalizi e un po’ di relax. Un’autentica boccata di ossigeno per l’economia isolana, e in particolare per quella iblea. Grazie ai diversi viaggi giornalieri effettuati con 2 catamarani, con orari comodi e prezzi vantaggiosi e con tantissime offerte durante l’anno, non è mai stato così facile per i maltesi venire in Sicilia. Con la politica ‘Con Virtu Ferries è più facile’, i passeggeri non si dovranno preoccupare del peso della loro valigia visto che la società maltese ha un regolamento molto flessibile a questo riguardo. La scorsa settimana, La Virtu Ferries con i suoi catamarani ha lanciato un ampio calendario offrendo viaggi comodi ed orari ideali per tutta la famiglia. I viaggi sono effettuati con il Jean de la Valette e il Saint John Paul II, catamarani di oltre 100 metri e di ultima generazione che garantiscono ai passeggeri un viaggio confortevole nel rispetto delle norme che tutelano l’ambiente. I due catamarani sono conformi al Regolamento Marittimo dell’Ue, alla Green Policy, in risposta alle strategie oceaniche di nuova generazione basate su scienza, tecnologia e innovazione. I costruttori navali, Incat, sono riconosciuti come leader mondiali nella progettazione e nella costruzione di imbarcazioni ad alta velocità, in quanto costruttori delle più efficienti ed ecologiche navi del mondo. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle regole per il contenimento della pandemia covid.

La compagnia di navigazione ha lanciato inoltre tariffe speciali sia per Pasqua che per l’estate 2022 con prezzi a partire da €39.00 a/r diritti inclusi.