Sale curva epidemica in Sicilia, al 7° posto per contagi in Italia

La Sicilia peggiora: la curva epidemica sale facendo registrare ben 809 i nuovi casi rilevati su 27.091 tamponi processati. Il tasso di positività sale così al 3% contro il 2,3 di 2 giorni fa. Sembra lontano quell’1% di un mese fa che faceva sperare in una situazione tranquilla. L’Isola si colloca ora al 7° posto in Italia per contagi. Ancora una volta epicentro dei contagi è la provincia di Catania con 238 nuovi positivi. Seguono Palermo con 131, Messina con 121, Siracusa con 97, Trapani con 91, Caltanissetta con 55, Agrigento con 41, Ragusa con 31, Enna con 4. Anche Ragusa, dunque peggiora con 23 casi in più e conta in totale 374 positivi. Da tenere sotto controllo, in particolare, la situazione venutasi a creare a Modica in due scuole elementari che sono state chiuse e costringeranno alla Didattica a distanza. Sul fronte della pressione negli ospedali i dati sono leggermente migliori, Ragusa compresa, perché in aree medica i ricoveri sono 328 (-7 rispetto a mercoledì), mentre in terapia intensiva ci sono 43 ricoverati (+2 rispetto a due giorni fa con ben 5 nuovi ingressi nelle Rianimazioni). Passano intanto da domani fino a giovedì 9 dicembre in “zona arancione” Pedara e Militello in Val di Catania. Sul fronte della vaccinazione in Sicilia si evidenzia un progressivo aumento dell’adesione alla terza dose, in funzione anche dell’apertura al target in fascia 40-59 anni. I soggetti che finora hanno ricevuto una dose addizionale o booster sono 237.443. In questa settimana si è registrato un incremento delle prime dosi pari al 5,12% rispetto alla settimana precedente. Nell’Isola i vaccinati con almeno una dose si attestano all’82,01% del target regionale. Gli immunizzati si attestano al 79,53%. Il 17,99% del target rimane ancora da vaccinare. «Si prevede nel breve periodo – spiegano dal Dasoe – un ulteriore aumento nella somministrazione delle terze dosi viste le misure varate dal governo nazionale relativamente all’obbligo della terza dose per il comparto sicurezza e istruzione, oltre che al rafforzamento del green passo”.