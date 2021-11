I Vescovi: “Niente processioni per le festività natalizie”

Non ci saranno processioni per le prossime festività natalizie, come accaduto anche l’anno scorso: lo hanno deciso i Vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti a Roma per la sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, nell’ambito di cui si è inserita una seduta straordinaria della Cesi. I lavori sono stati presieduti da Monsignor Salvatore Gristina. Dopo ampia discussione, allargata anche ai Vescovi assenti, è stato dunque deciso, con voto unanime, di confermare la sospensione delle processioni, permanendo peraltro lo stato di emergenza da pandemia covid a livello globale.